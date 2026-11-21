Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’ı makamında ağırladı. Kayseri’de birlik ve beraberliğin bereketini yaşadıklarını vurgulayan Büyükkılıç, "2027 yılı da yine yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşacağımız bir yıl olacak" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’ı makamında ağırladı. Kayseri’nin gelişimi, devam eden yatırımlar ve şehrin gelecek hedeflerinin değerlendirildiği ziyarette, birlik, beraberlik ve ortak çalışma anlayışının önemine dikkat çekildi.

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Ziyarette konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin gelişimi ve kalkınması için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirterek, 2027 yılına yönelik proje hazırlıklarının da şimdiden başladığını ifade etti. Büyükkılıç, "2027 yılı ile ilgili projelerimizi hazırlama noktasında ilgili birimlerimizle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. 2027 yine yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşacağımız bir yıl olacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, sizin gibi değerli bakan ve milletvekillerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Birliğin, beraberliğin bereketini Kayseri’mizde yaşıyoruz" diye konuştu.

"Kayseri, Cumhur İttifakı’nın Örnek Şehirlerinden Biri"

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Kayseri’deki birlik ve beraberlik ortamının şehrin hizmet yolculuğuna önemli katkı sağladığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, Cumhur İttifakı’nın uyumlu çalışmasına dikkat çekti. Büyükkılıç, "Cumhur İttifakı konusunda en takdiri şayan illerden birisinin Kayseri olduğunu paylaşıyorum. Ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, bir belediye başkanı olmakla birlikte ağabey mantığı içerisinde tüm belediye başkanlarımızı bağrımıza basarak, şehrimizin merkezini, taşrasını imar ve ihya etmek yolunda gayretlerimizi hep beraber sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki birlikteliğin kendileri için önemli bir model oluşturduğunu belirterek, "Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın birlikteliği bizler için burada adeta model olma yolunda devam ediyor" dedi.

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Akar’dan Kayseri’ye ve Büyükkılıç’a Övgü

TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da Kayseri’de hayata geçirilen projeleri ve şehrin gelişimini takdirle takip ettiklerini belirtti. Kayserili olmaktan duyduğu gururu dile getiren Akar, "Biz de şehrimizin başarılarından dolayı bir Kayserili olmaktan dolayı övünerek, büyük bir gurur, büyük bir heyecan duyuyoruz. Her geldiğimizde maşallah proje üstüne proje koymak suretiyle büyük adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda taş üstüne taş koyuyorsunuz. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin, nazardan saklasın. Sağ olun, var olun. Kayseri sizinle iftihar ediyor" şeklinde konuştu.

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Başkan Büyükkılıç da Kayseri’nin ortak akıl, dayanışma ve hizmet anlayışıyla geleceğe taşınması için tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.