Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Gevher Nesibe Spor Salonu'nda ücretsiz olarak düzenlenen Taekwondo faaliyetlerine katılan sporcular, ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettikleri derecelerle Kayseri'nin gururu oldu.

Gevher Nesibe Spor Salonu’nda yetişen 12 sporcu, katıldıkları ulusal ve uluslararası müsabakalarda toplam 14 madalya kazanma başarısı gösterdi. Sporcular, elde ettikleri 5 uluslararası ve 9 ulusal dereceyle önemli bir başarıya imza attı. Başarılı sporcular Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Kayseri Taekwondo İl Temsilcisi Özben Şimşek ve antrenörleriyle birlikte Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı makamında ziyaret etti.

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Ziyarette sporcuları ve antrenörlerini tebrik eden İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, elde edilen başarıların memnuniyet verici olduğunu belirterek sporculara başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilen sportif faaliyetlerle gençlerin spora erişiminin desteklendiği, geleceğin başarılı sporcularının yetiştirilmesi ve yeni başarılara imza atılması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.