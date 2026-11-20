Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) 7. Dönem başvuru sonuçlarına göre, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) öğrenci toplulukları tarafından hazırlanan 19 proje desteklenmeye hak kazandı.

Türkiye genelinde 5 bin 605 başvuru arasından bin 276 projenin destek almaya hak kazandığı programda, öğrencilerimizin elde ettiği bu başarı, Erciyes Üniversitesinin proje üretme kültürünü ve gençlerimizin yenilikçi fikirlerini bir kez daha ortaya koydu.

Başarıyı değerlendiren ERÜ Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, "Destek almaya hak kazanan tüm öğrenci topluluklarımızı ve projelerde emeği geçen akademik danışmanlarımızı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi.