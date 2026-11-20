Kayseri'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kayseri'nin Özvatan ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Giriş: 20.11.2026 - 16:11 Güncelleme:
Kayseri'nin Özvatan ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Süleyman Y. idaresindeki 38 ALT 340 plakalı otomobil, Kermelik Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki yolcu Ali Y, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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