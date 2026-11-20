Erciyes Üniversitesi (ERÜ) öğrenci toplulukları tarafından hazırlanan 19 proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) 7. Dönem kapsamında desteklenecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 5 bin 605 başvuru arasından 1276 projenin desteklenmeye hak kazandığı programda, ERÜ bünyesindeki öğrenci topluluklarının 19 projesi kabul edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ERÜ Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, destek almaya hak kazanan tüm öğrenci topluluklarını ve projelerde emeği geçen akademik danışmanları tebrik ederek, çalışmalarında başarı diledi.