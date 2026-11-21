4. Kamu Spor Oyunları Futsal Turnuvası’nda başarılı bir performans ortaya koyan Kayseri Kadın Futsal Takımı, Türkiye Finalleri’ne yükselme başarısı gösterdi.

Turnuvada sergilediği mücadeleci oyun, azim ve takım ruhuyla dikkat çeken Kayseri Kadın Futsal Takımı, rakiplerini geride bırakarak adını Türkiye Finalleri’ne yazdırdı. 26 Kasım2 Aralık 2026 tarihleri arasında Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenecek finallerde mücadele edecek olan takım, şampiyonluk hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye Finalleri öncesinde sporcular, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı makamında ziyaret etti. Sporcuları elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik eden İl Müdürü Kabakcı, takımın azmi ve kararlılığıyla finallerde de Kayseri’yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını belirterek başarılar diledi. Kayseri Kadın Futsal Takımı, Antalya’da düzenlenecek Türkiye Finalleri’nde şampiyonluk mücadelesi verecek.