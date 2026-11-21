Kayseri Süper Amatör Küme'de 5. haftanın hakemleri belli oldu
Kayseri Süper Amatör Küme'de 5. haftada düdük çalacak hakemler belli oldu.
Kayseri Süper Amatör Küme’de 5. haftada düdük çalacak hakemler belli oldu.
Kayseri Süper Amatör Küme’de 5. hafta heyecanı yarın oynanacak olan karşılaşmalar ile devam edecek. Gaziosmanpaşaspor’un BAY geçtiği haftada lider Hacılar Erciyesspor en yakın takipçisi Develispor’a konuk olacak. Kayseri İl Hakem Kurulu tek grupta oynanacak Süper Amatör Küme maçlarının hakemlerini belirledi ve kamuoyu ile paylaştı. Haftanın maçları ve bu maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde:
AmaratsporKayseri Yolspor: Umut Enes Kaya
Büyük ToramansporArgıncıkspor: Ömer Keleş
Kocasinan ÜlküsporErciyes Esen Makina FK: Mustafa Emin Erkuş
DevelisporHacılar Erciyesspor: Esat Sabuncu
Döğergücü FKKayseri Atletikspor: Mert Mustan Müsüroğlu
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