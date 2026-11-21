Diş Hekimleri Odası Başkanı İlhan Karacalar, 22 Kasım Diş Hekimliği Günü ve Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Diş hekimliğinde sorun belli, çözüm mümkün" dedi.

Diş Hekimleri Odası üyeleri, 22 Kasım Diş Hekimliği Günü ve Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Burada açıklamalarda bulunan Diş Hekimleri Odası Başkanı İlhan Karacalar, diş hekimliğinde sorunların belli olduğunu ve çözümünde mümkün olduğunu kaydetti. Karacalar, "Bir tarafta tedavi bekleyen vatandaşlarımız, diğer tarafta mesleğini icra etmek isteyen binlerce diş hekimimiz var. Çözüm, mevcut kapasiteyi birlikte kullanmaktan geçiyor. 22 Kasım 1908, ülkemizde bilimsel diş hekimliği eğitiminin temellerinin atıldığı önemli bir tarihtir. 1996 yılından itibaren Diş Hekimliği Günü olarak kutlanan 22 Kasım, aynı zamanda Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftasının da başlangıcıdır. Aradan geçen yıllarda diş hekimliği büyük bilimsel ve teknolojik gelişmeler kaydetti. Ancak bugün mesleğimiz, geleceğimizi yakından ilgilendiren ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Bir tarafta her yıl mezun olan, ancak istihdam alanı bulmakta zorlanan genç diş hekimlerimiz; diğer tarafta Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde (ADSM) randevu ve tedavi yoğunluğu nedeniyle hizmete erişmekte güçlük çeken vatandaşlarımız bulunmaktadır. Bu tablo, mevcut sağlık kaynaklarımızın yeniden değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır" ifadelerini kullandı.

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"Özel muayenehane ve polikliniklerden, devlet güvencesi altında hizmet alımı yapılması artık ciddi biçimde değerlendirilmelidir"

Kamu ve özel sektörün birbirinin rakibi olmadığını, toplum sağlığı için birbirini tamamlayan iki önemli güç olduğunu kaydeden Karacalar, "Özel muayenehane ve polikliniklerden, devlet güvencesi altında hizmet alımı yapılması artık ciddi biçimde değerlendirilmelidir. Bu model sayesinde; ADSM’lerdeki hasta yoğunluğu ve randevu bekleme süreleri azalır. Vatandaşlarımız daha hızlı tedavi hizmetine ulaşır. Yeni bina, ünit ve cihaz yatırımlarına duyulan ihtiyaç ve kamu giderleri azalır. Mevcut özel sektör altyapısı ve yetişmiş insan gücü değerlendirilir. Genç diş hekimleri için yeni istihdam alanları açılır. Kamu, yalnızca gerçekleştirilen ve denetlenen tedaviler için ödeme yaparak kaynaklarını daha verimli kullanabilir. Elbette hizmet alımı; Türk Diş Hekimleri Birliği ve Diş Hekimleri Odalarının görüşleri doğrultusunda, bilimsel standartlara, hasta haklarına, etkin denetime ve sürdürülebilir ücret politikalarına dayanmalıdır. Bir yanda boşta kalan diş hekimleri, diğer yanda tedavi bekleyen vatandaşlarımız varken mevcut kapasitenin atıl bırakılması kabul edilemez. Daha fazla diş hekimi yetiştirmek kadar onlara istihdam sağlamak, yeni sağlık yatırımları yapmak kadar mevcut altyapıyı değerlendirmek de devletin sorumluluğudur. Sağlık Bakanlığımızı, Türk Diş Hekimleri Birliğimizi ve ilgili tüm kurumları kamuözel sektör iş birliğini güçlendirecek hizmet alımı modelini gündemlerine almaya davet ediyoruz. Çünkü güçlü bir diş hekimliği, güçlü bir toplum sağlığının temelidir" şeklinde konuştu.