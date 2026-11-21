U15 Kızlar Gelişim Ligi PlayOff yarı finalinde Konak Belediyespor’u yenen Kayseri Kadın Futbol Kulübü, finale yükseldi.

U15 Kızlar Gelişim Ligi PlayOff yarı final maçları tamamlandı. Yarı finalde Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Konak Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Antalya’da oynanan yarı final karşılaşmasında Kayseri Kadın Futbol Kulübü rakibi Konak Belediyespor'u 32 yenerek adını finale yazdırarak büyük bir başarıya imza attı. Sarıkırmızılı takımın finaldeki rakibi Fenerbahçe’yi 31 yenen Soma Zafer Spor ve Gençlik oldu. 22 Kasım 2026 Pazar günü Antalya’da oynanacak olan karşılaşmayı Kayseri Kadın Futbol Kulübünün kazanması şampiyon olacak.

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22 Kasım 2026 Pazar günü Antalya Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi 1 Nolu Sahada oynanacak olan Kayseri Kadın Futbol Kulübü ile Soma Zafer Spor ve Gençlik maçı saat 13.00’de başlayacak.