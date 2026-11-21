Kayseri Devlet Hastanesi Acil Servis Sorumlusu Uzman Doktor Mürsel Koçer, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Karbonmonoksit; renksiz, kokusuz ve tatsız olması nedeniyle fark edilmesi oldukça güç, ancak son derece tehlikeli bir gazdır" dedi.

Kayseri Devlet Hastanesi Acil Servis Sorumlusu Uzman Doktor Mürsel Koçer, sobadan sızan karbonmonoksit gazıyla ilgili vatandaşlara uyarılarda bulundu. Karbonmonoksit gazının can kaybına ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini kaydeden Koçer, "Kış aylarının gelmesiyle birlikte soba, kombi, şofben ve karbonmonoksit zehirlenmesi riskini de beraberinde getirmektedir. Kayseri Devlet Hastanesi olarak diğer ısınma araçlarının kullanımının artması, vatandaşlarımızı, ciddi sağlık sorunlarına ve can kayıplarına neden olabilen karbonmonoksit zehirlenmesine karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz. Karbonmonoksit; renksiz, kokusuz ve tatsız olması nedeniyle fark edilmesi oldukça güç, ancak son derece tehlikeli bir gazdır. Özellikle kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlarda, yakıtların tam yanmaması sonucu ortaya çıkar. Solunum yoluyla vücuda girerek kanın oksijen taşıma kapasitesini azaltır ve başta beyin ile kalp olmak üzere hayati organlarda ciddi hasara neden olabilir. Karbonmonoksit zehirlenmesinin ilk belirtileri çoğu zaman sıradan bir baş ağrısı, halsizlik, baş dönmesi, bulantı ve yorgunluk şeklinde ortaya çıkmaktadır. Zehirlenmenin ilerlemesiyle birlikte kusma, göğüs ağrısı, nefes darlığı, bilinç bulanıklığı, bayılma ve hatta yaşamı tehdit eden ciddi tablolar gelişebilmektedir. Özellikle aynı evde yaşayan birden fazla kişide eş zamanlı baş ağrısı, bulantı ve halsizlik görülmesi, karbonmonoksit zehirlenmesi açısından önemli bir uyarı işareti olarak değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.

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"Basit önlemler hayat kurtarır"

Karbonmonoksit zehirlenmesinden şüphelenildiğinde yapılması gereken en önemli şeyin kişinin güvenli bir şekilde temiz havaya çıkarılması olduğunu kaydeden Koçer, vakit kaybetmeden acil çağrı merkezinin aranması gerektiğinin altını çizdi. Koçer, "Zehirlenmeden etkilenen kişiler, kendilerini daha iyi hissetseler bile mutlaka sağlık kuruluşunda değerlendirilmelidir. Çünkü karbonmonoksit zehirlenmesi, başlangıçta hafif belirtiler gösterse dahi ciddi kalp ve beyin hasarına yol açabilmekte, bazı hastalarda ise günler veya haftalar sonra nörolojik sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Karbonmonoksit zehirlenmelerinin büyük bir bölümü alınacak basit önlemlerle engellenebilir. Soba ve bacaların bakım ve temizliği düzenli olarak yaptırılmalıdır. Kombi, şofben ve ısıtıcıların yıllık kontrolleri yetkili kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir. Kapalı ortamlarda mangal, jeneratör ve benzeri cihazlar kesinlikle kullanılmamalıdır. Evlerde uygun karbonmonoksit dedektörleri bulundurulmalıdır. Isınma amacıyla kullanılan cihazların bulunduğu ortamlarda güvenli havalandırma sağlanmalıdır. Karbonmonoksit şüphesi bulunan ortamlara, yetkili ekipler tarafından güvenli olduğu bildirilmeden tekrar girilmemelidir" diye konuştu.

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"Erken müdahale hayat kurtarır"

Karbonmonoksit zehirlenmesinde erken tanı ve tedavinin hayati önem taşıdığının altını çizen Mürsel Koçer, "Acil servislerde hastaların hızlı değerlendirilmesi, oksijen tedavisinin zamanında başlanması ve gerekli durumlarda ileri tedavi merkezlerine yönlendirilmesi, ölüm ve kalıcı organ hasarı riskinin azaltılmasında kritik rol oynamaktadır. Unutulmamalıdır ki karbonmonoksit zehirlenmesi önlenebilir bir tehlikedir. Ancak ihmal edildiğinde sonuçları geri dönüşü olmayan kayıplara neden olabilir. Kayseri Devlet Hastanesi olarak tüm vatandaşlarımızı özellikle kış aylarında ısınma araçlarının güvenli kullanımına özen göstermeye, zehirlenme belirtilerini ciddiye almaya ve şüpheli durumlarda zaman kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaya davet ediyoruz. Karbonmonoksiti göremezsiniz, koklayamazsınız, hissedemezsiniz; ancak alacağınız önlemlerle sevdiklerini koruyabilirsiniz" dedi.