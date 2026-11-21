Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi’nde düzenlediği doğum günü etkinliğiyle özel çocukların mutluluğuna ortak oldu. Tesiste hizmet alan çocuklardan doğum günü birbirine yakın olan 15 çocuğun keyifli vakit geçirmelerine ve sosyal gelişimlerine katkı sunan etkinlikte, doğum günü sevinci hep birlikte yaşandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın gönül belediyeciliği anlayışı doğrultusunda özel ihtiyaçlı bireylere ve ailelerine yönelik hizmetlerini sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında çocukların mutluluklarına ortak olmaya devam ediyor.

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Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi’nde doğum günleri yaklaşan 15 çocuk için toplu doğum günü etkinliği düzenlendi. Çocukların ve ailelerinin katıldığı organizasyonda yüz boyama, müzikli ritim ve dramatizasyon etkinlikleri gerçekleştirilirken, balon patlatma yarışması ve sandalye kapmaca oyunuyla çocuklar doyasıya eğlendi. Pasta kesimi, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle devam eden programda doğum günü heyecanı ve mutluluğu hep birlikte paylaşıldı. Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi sakinleri, kendileri için düzenlenen etkinlikte keyifli ve unutulmaz anlar yaşadı.

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Etkinlikte Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Çavuş da çocukların neşesine ortak olarak, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın çocuklara ve ailelerine selamlarını iletti.

Engelli çocuklar ve aileleri Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi’nde sunulan hizmet ve imkânların yanı sıra doğum günü etkinlikleri gibi özel organizasyonlar için de Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkürlerini ilettiler.

Çocukların Sosyal Gelişimlerine Katkı Sunan Etkinlikler

2018 yılından bu yana hizmet veren Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi, 412 yaş aralığındaki ve fiziksel yeterliliğe sahip zihinsel engelli çocuklara hafta içi gündüzlü bakım hizmeti sunuyor. Çocukların sosyal, ruhsal, fiziksel, dil ve psikomotor gelişimleri ile öz bakım becerilerinin desteklendiği merkezde, ailelere de çocuklarının gelişimleri ve engelli hakları konusunda bilgilendirme ve rehberlik hizmetleri veriliyor. Sabah ara öğünü, öğle yemeği ve ikindi meyvesi ikramının sunulduğu Engelsiz Çocuk Evi’nde çocukların ve ailelerin sosyalleşmelerine katkı sağlamak amacıyla gezi ve çeşitli sosyal etkinlikler de düzenleniyor. 2018 yılından bugüne 276 çocuğun kaydının oluşturulduğu merkezde, 19 Kasım 2026 itibarıyla 87 erkek ve 28 kız olmak üzere toplam 115 çocuk aktif olarak hizmet alıyor.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, özel çocukların ve ailelerinin yaşamına dokunan hizmetleriyle sosyal belediyecilik anlayışını sürdürürken, çocukların kendilerini değerli hissettikleri, mutlu ve güzel hatıralar biriktirdikleri etkinliklere de önem veriyor.