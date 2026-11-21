Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile birlikte Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi rektörlüklerine atanan Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç ve Prof. Dr. Recep Ulucak’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentte yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği ve akademik gelişime yönelik temaslarını sürdürdü. Başkan Büyükkılıç, iadei ziyaret kapsamında, TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti İl Başkan Vekili Muammer Topsakal ve yürütme kurulu üyeleriyle birlikte üniversitelere bir dizi ziyarette bulundu.

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Program kapsamında ilk olarak Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç ziyaret edildi. Başkan Büyükkılıç, yeni görevinden dolayı Rektör Erkılıç’ı tebrik ederek çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.

Gençlerle Kariyer Söyleşileri’nde Buluştu

Başkan Büyükkılıç, ziyaret programının yanı sıra Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde düzenlenen "Kariyer Söyleşileri" programına da katıldı. TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile birlikte öğrencilerle buluşan Büyükkılıç, Akar’ın hayat tecrübeleri ve devlet yönetimindeki birikimlerine ilişkin değerlendirmelerini gençlerle paylaşmasına eşlik etti.

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Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda gençlerin kariyer yolculuklarına ışık tutacak tecrübeler ve değerlendirmeler ele alındı. Başkan Büyükkılıç, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek gençlerin eğitim, gelişim ve gelecek hedefleri doğrultusunda her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Kayseri Üniversitesi’ne Hayırlı Olsun Ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, üniversitelere yönelik ziyaretleri kapsamında son olarak Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Recep Ulucak’ı ziyaret etti.

TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti İl Başkan Vekili Muammer Topsakal ve yürütme kurulu üyelerinin de yer aldığı ziyarette Büyükkılıç, Rektör Ulucak’a yeni görevinde başarılar dileyerek çalışmalarında kolaylıklar temennisinde bulundu.