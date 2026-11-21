Futbol: Trendyol 1. Lig
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Kürşathan Akın, Salih Burak Demirel
Metro Holding Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Murat Uçar, Semih Güler, Tabidze, Cenk Şen, Camara (Dk. 70 Ensar Kemaloğlu), Görkem Sağlam (Dk. 77 Oğulcan Çağlayan), Sinan Kurt (Dk. 83 Dulca), Benhur Keser (Dk. 77 Murat Cem Akpınar), Seferi (Dk. 70 Hasani), Moreno
SMS Grup Sarıyer: Sehic, Cebrail Karayel, Işık Kaan Arslan, Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 83 Yağız Fikri Şen), Tunahan Ergül (Dk. 46 Attamah), Barış Alıcı (Dk. 73 Batuhan Kör), Efecan Karaca (Dk. 46 Doğan Can Davas), Furkan Gedik (Dk. 56 Eze), Thiam
Goller: Dk. 6 ve 43 Moreno, Dk. 39 Seferi (Metro Holding Kayserispor), Dk. 87 Doğan Can Davas (SMS Grup Sarıyer)
Sarı kart: Dk. 80 Cenk Şen (Metro Holding Kayserispor)
KAYSERİ
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