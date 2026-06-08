Develi'de 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Develi Yazıbaşı Mahallesi'nde düzenlediği ağaçlandırma etkinliğinde 2 bin 500 fidanı toprakla buluşturdu.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Develi ilçesi Yazıbaşı Mahallesi'nde geniş katılımlı fidan dikim programı gerçekleştirildi.



Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen etkinlikte 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.



İklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamak ve kent genelindeki yeşil alan varlığını artırmak hedefiyle gerçekleştirilen programa, öğretmenler, öğrenciler, KAYMEK kursiyerleri ve çok sayıda çevre gönüllüsü vatandaş katıldı.



Uzman ekipler tarafından katılımcılara fidan dikim teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı, öğrenciler kendi elleriyle diktikleri fidanlara ilk can suyunu vererek doğaya hayat kattı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Park ve Bahçeler Daire Başkanı Enver Şamil Taşcı, Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kapsamında başlatılan çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda şehir genelinde ve ilçelerde ağaçlandırma faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.



Yazıbaşı Mahallesi Muhtarı Mehmet Ünsal da Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti.



