KAYSERİ’nin simgesi Erciyes Dağı’nın zirvesinde bugün akşam saatlerinde oluşan ‘mercek bulutu’, gün batımının kızıllığıyla birleşerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden 3 bin 917 metre rakımlı Erciyes Dağı'nın zirvesi, bugün ender rastlanan bir doğa olayına ev sahipliği yaptı. Güneşin batışıyla birlikte zirveyi şapka gibi saran katmanlı ve pürüzsüz yapıdaki mercek bulutu, kent merkezinden ve çevre ilçelerden net bir şekilde görüldü. Gün batımının oluşturduğu kızıl ve pembe tonlarıyla bütünleşen doğa olayı, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı.

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Halk arasında şekli nedeniyle zaman zaman UFO’ya benzetilen ve yanlış bir inanışla depremlerle ilişkilendirilen mercek bulutlarının tamamen atmosferik koşullardan kaynaklandığı biliniyor. Meteorolojik verilere göre bu doğa olayı; nemli ve kararlı hava kütlelerinin Erciyes gibi yüksek bir dağ engeliyle karşılaşması sonucu meydana geliyor. Dağ yamacına çarparak yükselen hava akımı, tepe noktasında dalgalanma yaratıyor. Yükseldikçe soğuyan hava kütlesinin içindeki nem yoğunlaşarak, rüzgarın da etkisiyle pürüzsüz, keskin kenarlı ve katmanlı bir bulut yapısına dönüşüyor. Genellikle yüksek irtifadaki şiddetli rüzgarların ve fön rüzgarlarının habercisi olarak kabul edilen mercek bulutları, atmosferdeki hava akımı değiştikçe dağılarak kayboluyor.