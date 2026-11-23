Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalanacağını anlayınca pompalı tüfekle kendini vuran şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 'uyuşturucu ticareti' suçundan hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.'yi yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi. Talas ilçesi Vilayet Sokak'taki ikametine polis ekiplerinin gelmesiyle M.Y., iddiaya göre banyoda pompalı tüfekle kendini vurdu. Ekipler eve girdiğinde yaralı halde bulunan şahıs, olay yerine çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne kaldırıldı. Polis ekipleri evde inceleme yaparken, M.Y. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.