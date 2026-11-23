Kayseri'ye kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kayseri ve çevresinde kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.
Giriş: 23.11.2026 - 14:48 Güncelleme:
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kayseri ve çevresinde kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; Kayseri çevrelerinde beklenen sağanak yağışların, Salı günü öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.
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