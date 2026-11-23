Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşen Metro Holding Kayserispor, 2026-27 sezonunda 1'inci Ligde mücadele ediyor. Şampiyonluk parolası ile sezona başlayan sarı kırmızılılar, ilk 15 haftada 10 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak ligde 33 puanla ikinci sırada yer alıyor. Ligin 15’inci haftasında cumartesi günü sahasında konuk ettiği SMS Grup Sarıyer’i 3-1’lik skorla mağlup eden sarı-kırmızılı futbolculara zorlu mücadele sonrası 2 gün izin verildi. İç Anadolu ekibi yarın kulüp tesislerinde toplanarak 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'de karşılaşacağı Keçiörengücü karşılaşmasının hazırlıklarına sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.