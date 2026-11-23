Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın koleksiyonundan oluşan "Dünya Bebekleri Sergisi"ni bir haftada 15 bin 100 ziyaretçi gezdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yalçın'ın 30 yılı aşkın sürede oluşturduğu koleksiyon, açıldığı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Sanat Galerisi'nde ilgiyle karşılandı.

Farklı kültürlerin renklerini, geleneklerini ve hikayelerini buluşturan 25 ülkeden 229 bebeğin yer aldığı sergiyi, bir haftada 15 bin 100 ziyaretçi gezdi.

Sergide, Filistinli çocuklar için hazırlanan özel bölüm de ilgi gördü.

Serginin son gününde sanatseverlerle bir araya gelen Yalçın, "Dünya Bebekleri Sergisi'nde yoğun bir ilgiyle karşılaştım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemize sanat galerisi hizmetinden dolayı teşekkür ediyorum. Nice güzel sergilerde buluşmak üzere diyorum." ifadelerini kullandı.