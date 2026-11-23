Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, geleceğin mimarı öğretmenlere teşekkür ederek tüm eğitim camiasının Öğretmenler Günü’nü kutladı. Öğretmenliğin yalnızca bir meslek değil, insan yetiştirme ve geleceği şekillendirme sanatı olduğunu vurgulayan Başkan Yalçın, eğitime ve öğretmenlere duyduğu saygıyı dile getirdi.

Öğretmenliğin büyük bir fedakârlık, sabır ve sorumluluk gerektiren kutsal bir görev olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, mesajında şu ifadelere yer verdi; "Bir ülkenin ufkunu aydınlatan, geleceğini şekillendiren ve evlatlarımızın kalbine iyilik tohumları eken tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun. Ben de bir öğretmen olarak bu kutsal görevin emeğini, sabrını ve sorumluluğunu çok iyi biliyorum. Bugün bulunduğum her konumda, aldığım o değerli eğitimin ve kıymetli öğretmenlerimin katkısı vardır."

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"Eğitime yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır"

Eğitimin toplumların gelişmesinde ve geleceğin şekillenmesinde belirleyici bir rol üstlendiğini ifade eden Başkan Yalçın; Talas’ta hayata geçirilen eğitim, kültür ve gençlik projelerinin de bu anlayışın bir ürünü olduğunu belirtti. Çocukların ve gençlerin en iyi imkânlarla yetişmesi için çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Yalçın; "Eğitime yapılan her yatırımın geleceğe yapılan en güçlü yatırım olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla Talas’ta çocuklarımızın, gençlerimizin ve öğretmenlerimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz." dedi.

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Başkan Yalçın, mesajının sonunda başta görevleri başında bulunan öğretmenler olmak üzere emekli eğitimcilerin de 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak ebediyete irtihal eden öğretmenleri rahmet ve minnetle andı. Yalçın; tüm öğretmenlere sağlık, huzur ve başarılarla dolu bir meslek hayatı temennisinde bulundu.