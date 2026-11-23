Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, sarıkırmızılı takımı Süper Lig'e çıkarınca görevi devredeceğini ifade ederek, "Benim en büyük projem, sahaya 11 yerli futbolcu ile çıkmak" dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı, hem Kayserispor, hem kendisi hem de Türk futbolu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kayserispor Asbaşkanı Tufan Koç ile birlikte Avusturya'nın Vorarlberg kentine giden başkan Ali Çamlı, burada açıklamalarda bulundu.

"Ülke futbolu için verilecek hiçbir görevden de geri durmam"

Kayserispor'un bu sezon Süper Lig'e yükselebilmesi için çaba sarf ettiklerini, bu noktada gurbette yaşayan Kayserisporluların da maddi ve manevi desteklerini gördüklerini söyleyen Başkan Ali Çamlı, "TFF'den bana görev teklif edilmesi elbette gurur verici, onur verici. Kayserispor'u şampiyon yaptıktan sonra, orada da bana görev düşerse seve seve İbrahim başkanın ekibinin içerisinde o görevi de layıkıyla yerine getirebileceğimi biliyorum. Ama şimdiki tek görevim, Kayseri'ye verdiğim bir söz yerine getirmek. Kayserispor'u olmaması gereken yerden olması gereken yere taşımak. Önce elimizdeki görevi halledelim. Şu an onun derdindeyiz. Bunun için de çok büyük mesai sarf ediyorum. Ailemi, işimi her şeyi bir kenara bırakmak. Tek düşüncem Kayserispor'u sorunsuz bir şekilde Süper Lig'e taşımak. Bizim nerede olmamızı isterse, orada oluruz. İnandık, iman ettik. Hiç bir göreve talip olmam, ama ülke futbolu için verilecek hiçbir görevden de geri durmam. Yapabileceğime inanırsam geri durmam. Laf olsun diye de bir görev almam. Ama şuan Kayserispor'u bırakıp TFF'ye gitmem gibi bir durum söz konusu değil. İllaki yönetiminde olmama gerek yok ama İbrahim Hacıosmanoğlu'na her türlü desteğe hazırım" dedi.

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"Kayserispor Başkanlığını uzun süreli düşünmüyorum"

Kayserispor başkanlığı ile ilgili düşüncesini de dile getiren Ali Çamlı, "Kayserispor başkanlığı gibi çok önemli bir görevi bana verdiler. İnşallah sezon sonunda bu görevi layıkıyla yerine getirmiş olacağım. Şunu da söyleyeyim, başkanlığı uzun süreli yapmayı düşünmüyorum. Kayserispor'u Süper Lig'e çıkartacağım, taşları yerine oturttuktan sonra, sistemi oluşturduktan sonra görevi devredeceğim. Bir çok gencimiz var başkanlık yapabilecek. İşi tadında zamanında birilerine devretmek de gerekir. Bu bayrağı gençlere teslim etmeliyiz" açıklaması yaptı.

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"Gurbetteki gençleri değerlendirmek istiyoruz"

Kayserispor'a yeni yetenekler, genç yerli oyuncular katabilmek için de gayretleri olduğunu belirten Başkan Ali Çamlı, "Benim hayalim Kayserispor'u bir gün 11 tane kendi evladımız ile sahaya çıkarmak. O gün ben burada bir şey yaptığımı düşünürüm. Benim hayal projem bu. Şu anda tüm Avrupa'yı tarıyoruz, takip ettiriyoruz. Kimse anasından Arda Güler doğmuyor. Arda bizim gururumuz. Ama bir Arda yetmiyor, bir Kenan yetmiyor. Bunların sayılarının artması gerekiyor. Bu iş çalışmakla oluyor. Gurbetteki gençleri değerlendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.