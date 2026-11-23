Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım güvenliğini ve konforunu artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Tomarza ilçesi Küçükcanlı Mahallesi’nde yaklaşık 5 milyon TL maliyetle gerçekleştirilen yol yenileme çalışması tamamlandı. Keskin virajların ortadan kaldırıldığı yaklaşık 2 kilometrelik güzergâhta 1.300 ton sıcak asfalt serimi yapılarak yol daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kent merkezinden kırsal mahallelere kadar ulaşım altyapısını güçlendirmek, vatandaşların güvenli ve konforlu seyahat etmelerini sağlamak amacıyla yol yapım, bakım ve iyileştirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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Bu kapsamda Tomarza ilçesine bağlı Küçükcanlı Mahallesi’nde sürücüler açısından risk oluşturan TomarzaKüçükcanlı bağlantı yolunda kapsamlı düzenleme çalışması gerçekleştirildi. Dağ üzerinden geçen ve keskin virajlarıyla ulaşımda tehlike oluşturan güzergâhta yapılan yarma çalışmalarıyla yolun eğimi düzenlenirken, riskli virajlar ortadan kaldırılarak daha güvenli bir ulaşım imkânı sağlandı.

2 Kilometrelik Yolda 1.300 Ton Asfalt Serildi

Yol güzergâhında gerçekleştirilen zemin iyileştirme ve genişletme çalışmalarının ardından yaklaşık 2 kilometrelik bölümde sıcak asfalt serimi yapıldı. Toplam 1.300 ton asfalt kullanılan çalışma, yaklaşık 5 milyon TL yatırımla tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

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"Çok güzel oldu"

Tomarza ilçesi Küçükcanlı Mahallesi Muhtarı Sedat Erdoğan, yapılan hizmetten dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti. Erdoğan, "Burası köylerin kuruluşundan beri herkesin kanayan bir yarasıydı. Şimdi çok rahat. İnsanlar rahatladı, araçlar rahatladı. Kurallara uyulduğu sürece burada herhangi bir sıkıntı çıkmaz Allah’ın izniyle. Burası çok güzel oldu. Şimdiye kadar yapılan bütün işler ve yapılacaklar için başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç olmak üzere Kırsal Hizmetler Daire Başkanımız Yasin Harmancı ile ekibine çok teşekkür ederim" diye konuştu.

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Yolun yenilenmesiyle birlikte Küçükcanlı Mahallesi ve bağlantı güzergâhını kullanan vatandaşların daha güvenli, hızlı ve konforlu ulaşım sağlaması hedeflenirken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerin ulaşım standartlarını yükseltmeye yönelik yatırımlarını sürdürüyor.