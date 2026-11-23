Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ile Asbaşkan Tufan Koç, SCR Altach kulübünün davetlisi olarak Avusturya'ya gitti. 2 günlük misafirlikte iki kulüp arasında başarıya endeksli ilişkiler kurulması kararlaştırıldı.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Kayserispor Asbaşkanı Tufan Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Uzun, yurt dışı ziyaretleri kapsamında Avusturya’nın Altach kentinde Bundesliga ekiplerinden SCR Altach Kulübü'nü ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında iki kulüp, birbirine özel olarak hazırlanan formaları takdim etti. Kayserispor heyeti, üzerinde 'SCR Altach' yazan 29 numaralı Kayserispor formasını ev sahibi kulübe sunarken, SCR Altach da yetkilileri de Başkan Ali Çamlı'ya üzerinde 'Kayserispor' yazan 38 numaralı formasını takdim etti.

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Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, "SCR Altach Başkanı Peter Pfanner’e, Sportif Direktör Philipp Netzer’e ve SCR Altach camiasına misafirperverlikleri için teşekkür ederiz" denildi.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve Asbaşkan Tufan Koç, Avusturya Cashpoint Arena’da oynanan SCR AltachSturm Graz karşılaşmasını da izledi.