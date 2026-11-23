Hacılar Erciyesspor kayıpsız ilerliyor
Kayseri Süper Amatör Küme lideri Hacılar Erciyesspor, ligin 5. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Develispor'u Mevlüt Metin'in penaltı golü ile 10 mağlup etti.
Kayseri Süper Amatör Küme lideri Hacılar Erciyesspor, ligin 5. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Develispor’u Mevlüt Metin'in penaltı golü ile 10 mağlup etti.
Stat: Develi İlçe stadı
Hakemler: Esat Sabuncu, Harun Soyeşik, Göktürk Seven
Develispor: Onur Muhammed Karaarslan, Mehmet Bayram, Ali Bayram, Halil İbrahim Arslan, Mükremin Bayrak, Talha Çoban, Resul Uğuz (İzzet Kanberlioğlu dk. 46), Burak Çalış (Mehmet Kurtuluş dk. 88), Ömer Yüksel Koç (Emre Can Akkaya dk. 46), Bahadır Sarıçiçek (Batuhan Hidayetoğlu dk. 46), Arda İlhan (Ozan Efe dk. 69)
Hacılar Erciyesspor: Yahya Berat Alemdar, Talha Karaevli, Can Ölçer, Abdullah Gürbüz (Batuhan Duran dk. 65), Berat İşkol (Ömer Faruk Karadoğan dk. 75), Melih Akça, Mevlüt Metin, Said Emre Gündoğan, Dursun Erdem Yıldız (Mahir Işkın dk. 83), Furkan Yiğit Yılmaz, Batuhan Kaya
Gol: Mevlüt Metin (dk. 27) (Hacılar Erciyesspor)
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