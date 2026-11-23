Erciyes Esen Makina FK 3 golle 3 puan
Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Erciyes Esen Makina FK, ligin 5. haftasında oynadığı maçta Kocasinan Ülküspor'u 31 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.
Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Erciyes Esen Makina FK, ligin 5. haftasında oynadığı maçta Kocasinan Ülküspor’u 31 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Mustafa Emin Erkul, Ensar Küçük, Yusuf Haktan Ulaş
Kocasinan Ülküspor: Muhammed Enes Yıldız, Muhammed Gazi Hançer, Enes Kaya (Yusuf Göktaş dk. 46), Erdem Demir, Abdullah Budak, Abdulsamet Bozüslü (Hüseyin Fettah Küçük dk. 75), Yunus Emre Akkaya, Memduh Elbistan, Muhsin Gürhan, İbrahim Sadri Şimşek, Bayram Çiçek
Erciyes Esen Makina FK: Abdulsamet Satık, Yaşar Berk Yorgancı, Eray, Mehmet Doğru (Yusuf Aydoğdu dk. 55), Beytullah Özcan (Abdulsamet Demirel dk. 55), Osman Şentürk (Arda Gökalp dk. 83), Ömer Kaya, Latif Aydemir, Batuhan İlhan (Muhammed Ali Taş dk. 72), Osman Efe Susam, Haki Özer (Metin Çakıcı dk. 55)
Goller: Abdullah Budak (dk. 90) (Kocasinan Ülküspor), Haki Özer (dk. 40), Osman Şentürk (dk. 54), Yusuf Aydoğdu (dk. 64) (Erciyes Esen Makina FK)
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.