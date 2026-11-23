Ligin 16. haftasında Kayserispor, deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak. Sarıkırmızılılar, Ankara'da oynanacak maçı da kazanarak şampiyonluk yarışını sürdürmek istiyor.

TFF 1. Lig'de mücadele veren Kayserispor, zirve yarışını sürdürdü. Ligin 13. haftasında sahasında Sarıyer ile karşılaşan ve 31 kazanan Kayserispor, puan tablosundaki yerini korudu. 3 gollü galibiyet neticesinde puanını 33'e yükselten Sarıkırmızılılar, lider Bursaspor'un 2 puan gerisinde 2. sırada haftayı kapattı. Sivasspor'u 20 yenerek 3 puanı hanesine yazdıran Bursaspor, 35 puana erişerek liderliğini sürdürürken, Kayserispor 33 puanla ikinci sırada bulundu. Iğdır FK 29 puanla 3. sırada haftayı noktaladı. Küme düşme hattında Pendikspor 14 puan, Sivasspor 13 puan, İstanbulspor 8 puan, Boluspor ise 5 puan ile sıralanıyor.

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