Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçede yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar 4 bin 608 konutun teslim edildiğini bildirdi.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, 11 yıldır 10 farklı bölgede sürdürülen kentsel dönüşüm projelerinde 2 bin 327 konutun inşaatının devam ettiğini ifade etti.

Şu ana kadar toplamda 4 bin 608 konutu teslim ettiklerini, 2 bin 327 konutun ise inşaatının devam ettiğini belirten Çolakbayrakdar, böylece bu zamana kadar 6 bin 935 adet konutu kentsel dönüşümle ilçeye kazandırdıklarını kaydetti.

Çolakbayrakdar, Argıncık bölgesindeki çalışmalara ilişkin de zorluklar nedeniyle blok ve parsel bazlı çözüme başladıklarını belirterek, "Hedefimiz ilçemizde kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde dönüşüm çalışmalarını tamamlayarak Kocasinan'ı baştan aşağı yenilemektir." ifadesini kullandı.​​​​​​​