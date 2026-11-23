Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın 30 yılı aşkın süredir büyük bir özenle oluşturduğu Dünya Bebekleri Koleksiyonu’ndan oluşan sergi, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Farklı kültürlerin renklerini, geleneklerini ve hikâyelerini buluşturan 25 ülkeden 229 bebeğin yer aldığı sergi, bir hafta boyunca 15 bin 100 ziyaretçinin ilgisini çekti.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Sanat Galerisi’nde açılan sergiye Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Talas Kaymakamı İlyas Memiş başta olmak üzere davetliler ve sanatseverler katılmıştı.

Porselen ve kumaştan hazırlanan, farklı coğrafyaların kültürel özelliklerini yansıtan Dünya Bebekleri Sergisi’nin son gününde ziyaretçilerle buluşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, her yaştan sanatseverlerle yakından ilgilendi.

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Burada kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, "Dünya Bebekleri Sergisi’nde yoğun bir ilgiyle karşılaştım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemize Sanat Galerisi hizmetinden dolayı teşekkür ediyorum. Nice güzel sergilerde buluşmak üzere diyorum" ifadelerini kullandı.

Filistinli çocuklara ayrılan özel bölüm duygulandırdı

Birbirinden farklı bebeklerin yer aldığı koleksiyonda Filistin ile ilgili hazırlanan özel bölüm ziyaretçilerin beğenisini kazandı.