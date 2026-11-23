Geçmişten günümüze uzanan antika eşyaların yeni sahipleriyle buluştuğu Melikgazi Antika Pazarı’na Kayserili vatandaşların ilgisi bu hafta da yoğun oldu.

Antika eşyaların yanı sıra eskiye dair ilginç ve unutulmaya yüz tutmuş birçok parçanın bulunduğu pazarın antika tutkunlarını buluşturduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak geçmişimize sahip çıkarak geleceğimize de değer katıyoruz. Her ayın 4. pazar günü Hunat Mahallemizde bulunan Dedeman Parkımızın yanında çeşitli illerden gelen antikacılarımızın katılımı ile Antika Pazarımızı kuruyoruz. Zengin geçmişi ve çeşitli koleksiyonlarıyla pazara gelen ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Vatandaşlarımız rahatça gezip alışveriş yapabilsinler diye geniş ve ferah bir alanda bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Burada çeşitli hatıralara sahip antika eşyalar, nostaljik veya el yapımı ürünler ve çok daha fazlası sergileniyor. Pazarda sadece alışveriş yapılmıyor. Buraya gelen ziyaretçiler aynı zamanda unutulmaz, keyifli ve renkli bir hafta sonu geçiriyor. Antika Pazarımız kültüre ve turizme de katkı sağlıyor. Melikgazi Antika Pazarımızda sanat var, kültür var, geçmiş hikayeler ve hatıralar var. Her ayın 4. pazar günü herkesi kültürde, sanatta, hatıralarda buluşmaya davet ediyorum. Melikgazi’mizde hemşehrilerimizin sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacak etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz." dedi.

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Bu kapsamda esnaf ve vatandaşlar da kendilerine bu imkânı sağlayan Başkan Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür ettiler.