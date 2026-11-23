Melikgazi Belediyesince her ayın dördüncü pazar günü kurulan Antika Pazarı ziyaretçilerini ağırladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hunat Mahallesi'ndeki Dedeman Parkı yanında çeşitli illerden gelen antikacıların katılımıyla açılan pazarda, antika eşyalar, nostaljik parçalar ve el yapımı ürünler sergilendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, pazarın kentin kültür ve turizmine katkı sağladığını belirtti.

Vatandaşların rahatça alışveriş yapabilmesi için etkinliği geniş bir alanda düzenlediklerini ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Burada çeşitli anılara sahip antika eşyalar, nostaljik veya el yapımı ürünler ve çok daha fazlası sergileniyor. Pazarda sadece alışveriş yapılmıyor. Buraya gelen ziyaretçiler aynı zamanda unutulmaz, keyifli ve renkli bir hafta sonu geçiriyor. Antika Pazarımız kültüre ve turizme de katkı sağlıyor. Melikgazi Antika Pazarımızda sanat var, kültür var, geçmiş hikayeler ve anılar var. Her ayın dördüncü pazar günü herkesi kültürde, sanatta, anılarda buluşmaya davet ediyorum."

REKLAM

​​​​​​​