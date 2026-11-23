Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Erciyes Üniversitesi (ERÜ) bünyesinde hayata geçirilmesi planlanan 800 yataklı hastane projesi kapsamında otopark ihtiyacının çözümü için Rektör Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç ile incelemelerde bulundu. Büyükkılıç, otopark sorununu çözmek için çalışmaları bir an evvel başlatacaklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Erciyes Üniversitesi'nde yapılması planlanan 800 yataklı yeni hastane projesine yönelik otopark çalışmalarını yerinde inceledi. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç ile bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, yeni hastanenin otopark ihtiyacının karşılanması, mevcut otoparkların genişletilmesi ve yeni alanların oluşturulmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi'nin Kayseri ve Türkiye için önemli bir araştırma ve sağlık merkezi olduğunu vurgulayarak, 800 yataklı hastane projesinde hazırlıkların tamamlandığını ve ihale aşamasına gelindiğini ifade etti. Büyükkılıç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

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"Erciyes Üniversitesi'ndeyiz. Araştırma üniversitemiz, ülkemiz ve şehrimizin gururu. Bu konuma gelmesine katkısı olan tüm rektörlerimize, son süreçte de eski rektörümüz Prof. Dr. Fatih Altun hocamıza teşekkür ediyorum. Yeni dönemde de Kuddusi hocamıza başarılar diliyoruz. Üniversitelerimizle olan diyaloglarımızı, iş birliğimizi, taleplerine sıcak bakma yönündeki her zamanki desteklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Burada oluşturulan 800 yataklı hastane ile ilgili proje hazırlıkları tamamlanmış, ihale sürecine gelinmiş, ihale sürecinde de otoparkla ilgili sorunun aşılması bağlamında Fatih hocamız talepte bulunmuştu. Daha sonra Kuddusi hocamız görev başına geldi. Daha önceki dönemde yapılan çalışmaları bu dönemde de günün şartlarına uyarlamak suretiyle bir an evvel yapma yönünde gayretlerimizi sürdürüyoruz. 800 yataklı hastanemiz şehrimize, üniversitemize hayırlı olsun."

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Erciyes Üniversitesi Hastanesi'nin yalnızca Kayseri'ye değil, tüm İç Anadolu Bölgesi'ne hizmet verdiğine dikkat çeken Büyükkılıç, yeni hastane yatırımıyla birlikte otopark ihtiyacının da çözüme kavuşturulmasının önem taşıdığını belirtti. Büyükkılıç; "Yüz akımız, gururumuz araştırma üniversitemiz ve tıp fakültemiz bizim için çok önemli ve anlamlı. Bu projenin hayata geçirilmesinde şehrimize sahip çıkan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz. Otoparklarla ilgili arkadaşlarımız iş birliği içerisinde istişare etmek üzere bir an evvel başlatma yönünde irade gösteriyorlar. Hocama bir kez daha hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

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Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç ise desteklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek; "Büyükşehir Belediye Başkanım Memduh ağabeyimize çok teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimiz andan itibaren üniversitenin her türlü sorununda, belediye olarak yanımızda olduğunu bize hissettiriyor" dedi. Prof. Dr. Erkılıç, öte yandan yeni hastane binası yapım işi için hazırlıkların tamamlandığını dile getirerek; "Bu bağlamda da yeni hastane projemizin başlayabilmesi için öncelikle halledilmesi gereken otopark sorunumuzun çözümünde bugünden itibaren startı vermiş oluyoruz. En kısa zamanda, şartlar ölçüsünde halletmeye çalışacağız. Arkasından şantiyenin kurulması ve inşaatın başlayabilmesi için yolların tesisi gerekecek. Bu noktada gerekli hazırlıklarımızı yapmış bulunuyoruz. Daha güzel bir hastane hizmeti için en hızlı şekilde belediyemizin, şehrimizin dinamiklerinin bu işe bizlerden çok daha fazla sahip çıktığını görmekten oldukça mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Buradaki hizmetler için başkanımızın şahsında Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. İncelemeleri sırasında hastane çevresindeki vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Büyükkılıç, hemşehrilerinin talep ve temennilerini dinledi. Vatandaşlar Büyükkılıç'a, "Allah kolaylık versin, hizmetlerinizde başarılarınızın devamını diliyoruz" ifadeleriyle iyi dileklerini iletti.

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Başkan Büyükkılıç'a incelemelerinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan ile İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Vedat Kılıç da eşlik etti.