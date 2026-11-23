Kayserispor aleyhine açılan iflas davasının reddine karar verildi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor hakkında eski futbolcu ve futbol temsilcisi Uğur Avadan'ın açtığı iflas davasının reddine karar verildi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor hakkında eski futbolcu ve futbol temsilcisi Uğur Avadan'ın açtığı iflas davasının reddine karar verildi.
Kayserispor Kulübü Derneği aleyhine eski futbolcu ve futbol temsilcisi Avadan tarafından alacaklarının tahsili amacıyla açılan iflas davası, 1. Asliye Ticaret Mahkemesinde görüldü.
Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Davacı Avadan ise duruşmaya katılmadı.
Kayserispor'un avukatı, davanın reddine karar verilmesini talep etti.
Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, taraflar arasındaki sözleşmede yer alan "alacağı yoktur" ifadesini gerekçe göstererek istinaf yolu açık olmak üzere davanın reddine hükmetti.
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