Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, taraflar arasındaki sözleşmede yer alan "alacağı yoktur" ifadesini gerekçe göstererek istinaf yolu açık olmak üzere davanın reddine hükmetti.

Kayserispor Kulübü Derneği aleyhine eski futbolcu ve futbol temsilcisi Avadan tarafından alacaklarının tahsili amacıyla açılan iflas davası, 1. Asliye Ticaret Mahkemesinde görüldü.

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