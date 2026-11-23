METRO Holding Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve beraberindeki heyet Avusturya Bundesliga ekiplerinden Rheindorf Altach Kulübünü ziyaret etti.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan yazılı açıklamada, “Başkanımız Sayın Ali Çamlı, Asbaşkanımız Tufan Koç ve Yönetim Kurulu Üyemiz Yasin Uzun, yurt dışı ziyaretleri kapsamında Avusturya’nın Altach kentinde Bundesliga ekiplerinden SCR Altach (Rheindorf Altach) kulübünü ziyaret etti. Ziyaret kapsamında iki kulüp birbirine özel olarak hazırlanan formaları takdim etti. Heyetimiz, üzerinde “SCR Altach” yazan 29 numaralı Kayserispor formasını ev sahibi kulübe sunarken, SCR Altach da heyetimize üzerinde “Kayserispor” yazan 38 numaralı formasını takdim etti. SCR Altach Başkanı Peter Pfanner’e, Sportif Direktör Philipp Netzer’e ve SCR Altach camiasına misafirperverlikleri için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

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