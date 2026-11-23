Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yalçın, mesajında, öğretmenliğin yalnızca bir meslek değil, insan yetiştirme ve geleceği şekillendirme sanatı olduğunu ifade etti.

Kendisi de bir öğretmen olarak bu kutsal görevin emeğini, sabrını ve sorumluluğunu çok iyi bildiğini belirten Yalçın, "Bir ülkenin ufkunu aydınlatan, geleceğini şekillendiren ve evlatlarımızın kalbine iyilik tohumları eken tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun. Bugün bulunduğum her konumda, aldığım o değerli eğitimin ve kıymetli öğretmenlerimin katkısı vardır." ifadelerini kullandı.

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Çolakbayrakdar ise öğretmenlerin çocukları ve gençleri eğiterek ülkenin geleceğine hazırladığını belirtti.

Öğretmenlerin daha güzel ortamlarda eğitim verebilmesi için örnek projelere imza attıklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, "İslam’ın ilk emri 'Yaratan Rabbinin adıyla oku' olan dinin mensupları olarak, milli ve manevi değerlerimizin bilinciyle yetiştirilmesi konusunda çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitilerek ülkemizin geleceğine hazırlanmasını sağlayan öğretmenler, muasır medeniyetin en önemli şekillendiricileridir." ifadelerini kullandı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

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Yalçın, öğretmenlerin genç nesillere değer kazandıran, onları hayata hazırlayan ve güçlü Türkiye'nin yarınlarını inşa eden rehberler olduğunu kaydetti.