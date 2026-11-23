Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında öğretmenlerin geleceğin mimarları olduğuna dikkat çekerek, "Öğretmenlerimiz, bilgi, birikim, emek ve fedakârlıklarıyla çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlayan, toplumumuzun aydınlık yarınlarını inşa eden en kıymetli değerlerimizdir" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Öğretmenlik mesleğinin toplumların gelişmesinde ve geleceğin şekillenmesinde üstlendiği önemli role dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, eğitim ve öğretimin en güçlü temelinin fedakâr öğretmenlerin emeğiyle atıldığını vurguladı. Öğretmenlerin yalnızca bilgi aktaran değil, aynı zamanda çocuklara ve gençlere rehberlik eden, onların karakterlerinin ve hayata bakışlarının şekillenmesine katkı sunan kıymetli insanlar olduğunu ifade eden Büyükkılıç, öğretmenlerin emeklerinin her zaman takdir edilmesi gerektiğini belirtti. Öğretmenlik müessesinin önemine dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi;

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"Öğretmenlerimiz bizim en önemli değerimiz, geleceğimizin mimarlarıdır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bilgiyle, sevgiyle, merhametle, ahlakla ve millimanevi değerlerimizle yetiştiren öğretmenlerimiz, toplumumuzun yarınlarını ilmek ilmek dokumaktadır. Bu kutsal görevi büyük bir özveri, sabır ve fedakârlıkla yerine getiren öğretmenlerimizin hakkını ödemek mümkün değildir. Öğretmenlerimizi yalnızca 24 Kasım’da değil, her gün hatırlamalı, emeklerine değer vermeli ve onların toplumumuzdaki müstesna yerini daima korumalıyız. Çünkü eğitimcilerimizin yetiştirdiği her bir evladımız, ülkemizin geleceğine atılan sağlam bir adımdır. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği değerler doğrultusunda, ilim ve irfan yolunda yürüyen öğretmenlerimizin gayretiyle daha güçlü, daha bilinçli ve daha müreffeh bir geleceğe ulaşacağımıza inanıyorum."

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimi ve eğitimcileri destekleyen, öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunan çalışmalara büyük önem verdiklerini belirten Büyükkılıç, öğrenci dostu belediyecilik anlayışıyla hizmetleri sürdürdüklerini ifade etti. Büyükkılıç, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim camiamızın yanında olmayı, öğrencilerimizin eğitim yolculuklarını kolaylaştırmayı ve kendilerini her alanda geliştirebilecekleri imkânlar sunmayı önemsiyoruz. KAYMEK bünyesindeki ücretsiz eğitim kurslarımız, Genç KAYMEK’te öğrencilerimize yönelik ders takviyesi ve sınav hazırlık programlarımız, kütüphanelerimiz, spor ve sanat faaliyetlerimiz, eğitim ve kırtasiye yardımlarımız ile ulaşım desteklerimiz bu anlayışımızın önemli örnekleridir. Öğrencilerimizin eğitimine katkı sunarken, öğretmenlerimizin emeklerine de destek olmayı sürdürüyoruz" dedi. Başkan Büyükkılıç, mesajının sonunda başta Kayseri’de görev yapan öğretmenler olmak üzere ülkenin dört bir yanında fedakârca görev yapan tüm eğitimcilerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak, ebediyete irtihal eden öğretmenleri rahmet ve minnetle andı.

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Büyükkılıç, "Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aramızdan ayrılan tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyor; görevini büyük bir özveriyle sürdüren öğretmenlerimizin ellerinden öpüyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyorum. Öğretmenlerimize sağlık, huzur, mutluluk ve başarılarla dolu bir ömür diliyorum. İyi ki varsınız, iyi ki geleceğimizi aydınlatıyorsunuz" ifadelerini kullandı.