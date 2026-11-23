Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda tüm eğitim camiasının bu özel gününü kutladı.

Öğretmenlerin büyük bir fedakarlık ve özveriyle geleceğin teminatı olan nesilleri yetiştirdiğini vurgulayan Başkan Palancıoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi; "Hayat yolculuğumuzun ilk adımlarından itibaren yanımızda duran, bilgi ve sevgileriyle yolumuzu aydınlatan öğretmenlerimiz, yarınlarımızın en güçlü mimarları, başımızın tacıdır. Elbette her meslek kıymetlidir; ancak bir insanın hayatına dokunmak, zihnine ve kalbine geleceğe dair umut tohumları ekmek öğretmenliği bambaşka, kutsal bir konuma taşımaktadır. Hepimizin hafızasında iz bırakan, yeri asla doldurulamayacak kıymetli öğretmenlerimiz vardır. Eğitim yatırımlarına öncelik veren bir belediye başkanı ve aynı zamanda bir akademisyen olarak 24 Kasım’ın benim için anlamı ve değeri çok büyük. Ülkemizin yarınları için emek veren tüm eğitim neferlerimizi en kalbi duygularımla ve saygıyla selamlıyor; başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. İyi ki varsınız."