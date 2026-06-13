Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Erciyes Üniversitesi'nde "2025 Başarı Ödül Töreni" düzenlendi

        Erciyes Üniversitesi'nde "2025 Başarı Ödül Töreni" düzenlendi

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından, 2025 yılında özverili çalışmalarından dolayı akademik ve idari personel ile öğrencilere yönelik "2025 Başarı Ödül Töreni" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 09:47 Güncelleme:
        Erciyes Üniversitesi'nde "2025 Başarı Ödül Töreni" düzenlendi

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından, 2025 yılında özverili çalışmalarından dolayı akademik ve idari personel ile öğrencilere yönelik "2025 Başarı Ödül Töreni" düzenlendi.

        ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, başarıların takdir edilmesinin kurumsal gelişim açısından önemli olduğunu belirtti.


        Altun, "Üniversitelerin gelişime açık, geleceğe yönelik bir vizyonla hareket etmesi son derece önemlidir. Biz de bu anlayışla üniversitemizin geleceğine yönelik projeleri hayata geçirmeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        ERÜ'nün her alanda nitelikli çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Altun, başarıların görünür kılınmasının önemli olduğunu kaydetti.

        Konuşmanın ardından 2025 yılında özverili çalışmalarından dolayı ödüle layık görülen akademik ve idari personel ile öğrencilere teşekkür belgesi verildi.

        Programa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Afşın Alper Cerit, senato üyeleri, fakülte dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        90 şüpheli Türkiye'ye iade edildi
        90 şüpheli Türkiye'ye iade edildi
        Milyonlarca öğrencide LGS heyecanı
        Milyonlarca öğrencide LGS heyecanı
        "ABD'nin İran'a kara harekatını Trump durdurdu"
        "ABD'nin İran'a kara harekatını Trump durdurdu"
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        "24 yıldır beklediğimiz bir maç!"
        "24 yıldır beklediğimiz bir maç!"
        Yargıtay’ın çıraklık sigortası kararı
        Yargıtay’ın çıraklık sigortası kararı
        Dev isimler bu yaz İstanbul'da!
        Dev isimler bu yaz İstanbul'da!
        Meteoroloji saat verdi... Tüm yurtta sağanak! 30 kent için 'sarı' alarm!
        Meteoroloji saat verdi... Tüm yurtta sağanak! 30 kent için 'sarı' alarm!
        Dünya Kupası mı, jeopolitik tatbikat mı?
        Dünya Kupası mı, jeopolitik tatbikat mı?
        33 ilin başsavcısı değişti
        33 ilin başsavcısı değişti
        Kemal mezun oldu
        Kemal mezun oldu
        Anadolu fırtınasıyla karşılık verecek
        Anadolu fırtınasıyla karşılık verecek
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        Bernardo Silva'yı Mourinho kaptı!
        Bernardo Silva'yı Mourinho kaptı!
        Aşka geldiler
        Aşka geldiler
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Otomobil tankere çarptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
        Otomobil tankere çarptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
        Kanada ile Bosna Hersek puanları paylaştı
        Kanada ile Bosna Hersek puanları paylaştı

        Benzer Haberler

        Milletvekili Cıngı, Almanya'da staj yapacak öğrencilerle bir araya geldi
        Milletvekili Cıngı, Almanya'da staj yapacak öğrencilerle bir araya geldi
        Kayseri'de doğal oluşumları barındıran Işıl Dağı keşfedilmeyi bekliyor
        Kayseri'de doğal oluşumları barındıran Işıl Dağı keşfedilmeyi bekliyor
        Felahiyeli miniklerden, millilere klipli destek
        Felahiyeli miniklerden, millilere klipli destek
        Kayseri'de aracın bagajından 4 bin 458 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 3...
        Kayseri'de aracın bagajından 4 bin 458 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 3...
        Araç kiralamak isteyen 51 vatandaş 5 milyon 970 bin TL dolandırıldı: 6 tutu...
        Araç kiralamak isteyen 51 vatandaş 5 milyon 970 bin TL dolandırıldı: 6 tutu...
        İnternetten araç kiralamak isteyenleri dolandırdıkları iddiasıyla 6 şüpheli...
        İnternetten araç kiralamak isteyenleri dolandırdıkları iddiasıyla 6 şüpheli...