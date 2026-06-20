Erciyes'te çocuk bisiklet ve aktivite parkı açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ, Erciyes'te çocuk bisiklet ve aktivite parkı sezonunu açtı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2029 Dünya Spor Başkenti ünvanını kazan Kayseri'de 2025-2026 kış sezonunun ardından yaz dönemi turizm ve spor faaliyetlerine başlandı.



Erciyes, yaz sezonu spor aktiviteleri kapsamında çocuk bisiklet ve aktivite parkı sezonunu açtı.





Erciyes AŞ tarafından 2 bin 200 metrede bulunan Tekir bölgesine kurulan bisiklet ve oyun parkı, çocukların hem eğlenmesi hem zihinsel ve fiziki gelişimi hem de iyi bir bisiklet sporcusu olarak yetişmesi için planlandı.



Yaklaşık 1000 metrekarelik bir alan üzerine kurulan ve etrafı çevrilerek güvenli bir ortam oluşturulan bisiklet parkı, çocukların vakit geçirmesine ortam hazırlıyor.



Bugün itibariyle açılan bisiklet park, 10.30-18.00 saatleri arasında 4-16 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz hizmet verecek.



Çocuklar haftanın 7 günü park içerisinde bulunan bisikletlerden bedelsiz faydalanabildikleri gibi kendi bisikletlerini de getirip kullanabilecek.

