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        ERÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı mezunlarını verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 19:31 Güncelleme:
        ERÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı mezunlarını verdi.

        ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Erciyes Kültür Merkezi'nde 500 öğrencinin mezun olduğu programa, 2. Hava Bakım Fabrika Müdür Vekili Albay Hasan Şimşek ile akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

        Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, ERÜ’nün her alanda kendinden söz ettiren bir dünya üniversitesi olduğunu belirtti.

        Türkiye'nin savunma sanayisinde güçlü bir ülke olduğunu aktaran Altun, "Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücü ortadadır. Ancak bunun devamlılığı, bunun daha da güçlenmesi için siz gençlerimize çok ihtiyacımız var. Lütfen kendinizi her daim yenilemeye her gelişmeye karşı, çalışma içerisinde olmaya ve sadece ülkemizde değil, uluslararası meslek erbabı olarak kendinizi dünya sahnesinde tutmaya özen gösterin. Çünkü şunu unutmayın diploma her şey değil. Bundan sonraki hayatınızdaki öğrenmeler, bu manada sizlere ve ülkemize çok katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

        Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Kahraman da havacılık ve özel teknolojilerin ülkelerin bağımsızlığını ve rekabet gücünü belirleyen en stratejik alanlarından biri olduğunu belirtti.

        Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi doğrultusunda önemli başarılara imza attığını anlatan Kahraman, mezun olan öğrencilere başarı temennisinde bulundu.

        Konuşmaların ardından fakülte birincisi Murathan Çataloluk, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

        Program öğrencilerin kep atmasının ardından sona erdi.



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