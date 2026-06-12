ERÜ'de "Beyin Ölümü Tanısı ve Donör Bakımında Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu" düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesince "Beyin Ölümü Tanısı ve Donör Bakımında Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu" gerçekleştirildi.





ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Dekanlığı, ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimliği, İl Sağlık Müdürlüğü ve Organ Nakli Hizmetleri Adana Bölge Koordinasyon Merkezinin işbirliğiyle ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekim Yardımcısı ve Beyin Ölümü Kurul Başkanı Doç. Dr. Şahin Temel'in organize ettiği sempozyum, Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Derslikleri'nde yapıldı.





Açılışta konuşan Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Baykan, ülkemizde organ nakli alanında önemli başarılar elde edildiğini ancak organ bağışı oranlarının halen istenilen seviyeye ulaşamadığını ifade etti.



Organ bağışı gerçekleşmiş olsa dahi çeşitli tıbbi nedenlerle bazı organların nakil sürecinde değerlendirilemediğine dikkati çeken Baykan, bu tür bilimsel toplantıların sağlık çalışanlarının bilgi düzeyini artırarak organ bağışı farkındalığının geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.



Alanında uzman akademisyenlerin ve hekimlerin bilgi ve deneyimlerini paylaştığı programda, farklı başlıklarda sunumlar gerçekleştirildi.

