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        Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Bünyan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 17:54 Güncelleme:
        Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Bünyan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Y.B'nin kullandığı 60 NK 447 plakalı otomobil ile H.T. idaresindeki 38 UV 784 plakalı otomobil, Gergeme Mahallesi Kayseri Caddesi'nde çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçlardaki 3 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 5 kişi de yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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