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        Kayseri'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Kayseri'nin Tomarza ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 16:21 Güncelleme:
        Kayseri'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Kayseri'nin Tomarza ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.


        S.B'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Şıhbarak Mahallesi istikametine seyir halindeyken devrildi.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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