Kayseri'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı. S.B'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Şıhbarak Mahallesi istikametine seyir halindeyken devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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