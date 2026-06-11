Başkan Çolakbayrakdar, lise öğrencileriyle bir araya geldi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Sümer Fen Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitim ve öğretim döneminde farklı okulları ziyaret edip gençlerle buluşan Çolakbayrakdar, Kafe Sinan'da hazırlanan özel "Kocaburger" ikramı eşliğinde öğrencilerle sohbet ederek, talep ve beklentilerini dinledi.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, gittikleri her okulda gençlerin ilgisi ve sevgisiyle karşılaştıklarını ifade etti.





Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere de başarılar dileyen Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:



"En büyük sevdamız Kayseri, en büyük gayemiz ise bu şehirde yaşayan insanlara kalıcı eserler bırakabilmektir. Gençlerimizin, çocuklarımızın ve tüm vatandaşlarımızın daha mutlu bir şehirde yaşamaları için çalışıyoruz. Emek, sabır ve gayretle yürüttüğümüz çalışmaların meyvelerini almaya başladık. İnşallah bundan sonra da gençlerimizin beklentilerine cevap verecek, onların geleceğine katkı sağlayacak yeni projelerle hizmet etmeye devam edeceğiz."

