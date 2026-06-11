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        Kayserispor'un yeni yönetimi, Valilik ve belediyeyi ziyaret etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor Kulübü'nde yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Ali Çamlı ve beraberindekiler, Vali Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 13:35 Güncelleme:
        Kayserispor'un yeni yönetimi, Valilik ve belediyeyi ziyaret etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor Kulübü'nde yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Ali Çamlı ve beraberindekiler, Vali Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

        İlk olarak Vali Çiçek'i makamında ziyaret eden heyet, daha sonra Büyükkılıç'a ziyarette bulundu.


        Ziyaretlerde, yeni sezon hazırlıkları, Kayserispor'un hedefleri ve şehirde sporun gelişimine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

        Çamlı'ya, yönetim kurulu üyeleri ile teknik direktör Atila Gerin de eşlik etti.

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