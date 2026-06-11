Kayserispor'un yeni yönetimi, Valilik ve belediyeyi ziyaret etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor Kulübü'nde yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Ali Çamlı ve beraberindekiler, Vali Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor Kulübü'nde yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Ali Çamlı ve beraberindekiler, Vali Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.
İlk olarak Vali Çiçek'i makamında ziyaret eden heyet, daha sonra Büyükkılıç'a ziyarette bulundu.
Ziyaretlerde, yeni sezon hazırlıkları, Kayserispor'un hedefleri ve şehirde sporun gelişimine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.
Çamlı'ya, yönetim kurulu üyeleri ile teknik direktör Atila Gerin de eşlik etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.