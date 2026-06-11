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        Kocasinan'a halı saha ve voleybol sahaları yapılacak

        Kayseri merkez Kocasinan ilçesine belediye tarafından halı saha ve voleybol sahası inşa edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 13:14 Güncelleme:
        Kocasinan'a halı saha ve voleybol sahaları yapılacak

        Kayseri merkez Kocasinan ilçesine belediye tarafından halı saha ve voleybol sahası inşa edilecek.

        Kocasinan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından Şeker Mahallesi'nde düzenlenen "Vatandaş soruyor, başkan cevaplıyor" programına katılan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

        Çolakbayrakdar, bu sırada çocukların ve gençlerin yoğun isteği üzerine mahalleye halı saha ve voleybol sahaları kazandıracaklarının müjdesini verdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, vatandaşlarla yüz yüze iletişimin belediyeciliğin en önemli unsurlarından biri olduğunu belirtti.

        Bahar mevsiminin gelmesiyle mahalle buluşmalarına yeniden başladıklarını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Bu kadar içten ve samimi bir talebi karşılıksız bırakmamız mümkün değil. Uygun alanın tespit edilmesinin ardından hızlı bir şekilde süreci başlatacağız. Allah'ın izniyle gençlerimize halı saha kazandıracağız. Bunun yanında voleybol sahasını da projeye dahil edeceğiz. Kızlarımızı da unutmadık. Sporun her branşında gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Kocasinan'da artık küçük ölçekli park anlayışı geride kaldı. Yaptığımız parkların her biri fonksiyonel yaşam alanlarıdır. İçerisinde yürüyüş yolları, spor alanları, çocuk oyun grupları ve geniş yeşil alanlar bulunuyor. Kocasinan bugün park ve yeşil alan yatırımlarıyla Kayseri'nin örnek ilçelerinden biri haline gelmiştir."

        Programa, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu da katıldı.

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