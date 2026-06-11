Melikgazi Belediyesi, açık ihale usulüyle villa, konut ve iş yeri satacak

Kayseri merkez Melikgazi ilçesinde, belediye açık ihale usulüyle 28 villa, konut ve iş yerini satışa sunacak.



Melikgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım Beyazıt, Battalgazi, Eğribucak ve Anbar mahallelerinde bulunan 28 taşınmaz için 16 Haziran Salı günü saat 14.30'da satış ihalesi gerçekleştirilecek.



İhale, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yapılacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, vatandaşların yüzde 25 peşinat, 36 ay eşit taksit ve peşin ödemede yüzde 30 indirim imkanıyla faizsiz villa, konut ve iş yeri sahibi olacağını belirtti.



İlçenin her geçen gün büyüdüğünü, geliştiğini ve güzelleştiğini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:



"Mülkiyeti belediyemize ait olan Eğribucak Mahallesi'ndeki 3 villa, Yıldırım Beyazıt ve Battalgazi mahallelerindeki 22 oturmaya hazır daire ve Anbar Mahallesi'ndeki 3 iş yeri için açık ihale düzenleyeceğiz. İhalemize katılmak isteyen herkesi bekleriz. Yapmış olduğumuz ihaleden elde ettiğimiz gelir hem belediye bütçemize kaynak oluşturuyor hem de ilçedeki nitelikli yapılaşmayı hızlandırıyor. Elde edilen gelirler yine halkımıza hizmet olarak geri dönüyor. Şimdiden taşınmazlarımızı alacak olan vatandaşlarımıza yeni yatırımlarının hayırlı olmasını dilerim."

