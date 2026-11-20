Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Dünyanın en saygın değerlendirme kuruluşlarından Quacquarelli Symonds (QS), 2027 Dünya Üniversiteleri Sürdürülebilirlik Sıralamasında güçlü bir yer edindi.

Çevresel etki, sosyal etki ve yönetişim alanlarında kapsamlı ölçütlerle hazırlanan sıralamada bu yıl 107 ülkeden 2003 üniversite değerlendirildi. Türkiye’den ise 52 üniversitenin yer aldığı listede Erciyes Üniversitesi, dünya genelinde 731., Türkiye’de 13., Devlet üniversiteleri arasında 11. sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı. Erciyes Üniversitesi bu sıralama sisteminde 2025 yılında 54 olan puanını 2026 yılında 61.6 puana, 2027 yılında ise 64.6 puana yükselterek iki yılda 10.6 puanla yüzde 20'lik bir artış sağladı.

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ERÜ Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, "Bu başarı, daha yaşanabilir bir gelecek için yürüttüğümüz çalışmaların uluslararası arenada karşılık bulduğunun güçlü bir göstergesi olması açısından büyük önem taşımaktadır. Emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.