PGL'de 7. hafta hakemleri belli oldu Kayseri derbisini Abdulbaki Özküçük yönetecek
Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup 7. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup 7. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup'ta 7. hafta maçları 22 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup'ta oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı. Açıklamaya göre 4. hafta maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde:
Derinkuyugücü Hekimhan FSK: Seymen Ege Karabüber
Afşin SK Battalgazi Belediyespor: Muhammed Yağız Boyraz
Nevşehir Kapadokya Gücü SK Onikişubat SK: Oktay Sağlamcı
Kovancılarspor Dersimspor:Baha İlhan
Kahta 02 Spor Sorgun Belediyespor: Mehmet Demir
Kayseri Şekerspor Kocasinan Şimşekspor: Abdulbaki Özküçük
Sivasgücü BelediyesporKahramanmaraşspor: Muammer Işık
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