Kayseri'de polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 372 bin lira ceza
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde motosikletle polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 372 bin lira ceza uygulandı.
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde motosikletle polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 372 bin lira ceza uygulandı.
Şeker Mahallesi'nde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 62 AAR 853 plakalı ehliyetsiz motosiklet sürücüsü K.B.K. kaçmaya başladı.
Sürücü, kovalamaca sonucu Nayman Sokağı'nda yakalandı.
Ehliyetsiz sürücüye, Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 372 bin lira ceza kesildi.
Sürücü, bir gazetecinin "Neden kaçtın polisten" sorusu üzerine "Ehliyetim yoktu." dedi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.