Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ankara’da düzenlenen 183. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yer aldı. Ankara temasları kapsamında bakanlar ve parti yöneticileriyle de bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Kayseri’ye yönelik hizmet ve projeleri değerlendirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti’nin Ankara’da düzenlenen 183. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılarak temaslarda bulundu. AK Parti Kongre Merkezi’nde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen toplantıya Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar da iştirak etti.

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Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilat çalışmalarından ülke gündemine kadar çeşitli başlıklarda değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, AK Parti teşkilatlarının 81 il ve 922 ilçede vatandaşlarla bir araya geldiğini belirterek, kadın ve gençlik kolları başta olmak üzere teşkilatın tüm kademeleriyle saha çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partiye katılan belediye başkanlarına hitaben, "AK Parti ailemize katılan büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Bu çatı altında güzel hizmetler yapmayı Rabbim hepimize nasip eylesin" ifadelerini kullandı.

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Başkan Büyükkılıç’tan toplantı değerlendirmesi

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ulusal ve uluslararası gündeme ilişkin açıklamalarını dinlediklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın hitaplarını dinledik. Gerek ulusal, gerekse uluslararası konulara yönelik net ve güçlü mesajlar verdi. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Ankara’da Kayseri için temaslarda bulundu

Başkan Büyükkılıç, toplantı öncesinde AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve il yönetimiyle birlikte Ankara’da çeşitli temaslar gerçekleştirdi.

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Bu kapsamda AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı İzzet Buzkan ile bir araya gelen Büyükkılıç, Kayseri’de devam eden çalışmalar ve planlanan projeler hakkında istişarelerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç’ın Ankara programı kapsamında gerçekleştirdiği görüşmelerde, Kayseri’nin ihtiyaçları, yerel yönetim hizmetleri ve şehrin gelişimine yönelik projeler ele alındı.